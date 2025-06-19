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Іран вперше провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем

19:12, 19 червня 2025
Іранська сторона заявила, що «може проявити гнучкість у ядерному питанні», якщо Вашингтон тиснутиме на Ізраїль.
Іран вперше провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем
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Спеціальний посланець США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли по телефону з моменту загострення конфлікту з Ізраїлем. Іранський та американський дипломати намагалися знайти дипломатичне розв'язання ситуації, що склалася. Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, Аракчі заявив Віткоффу, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить свої атаки.

Співрозмовники видання наголосили, що переговори містили коротке обговорення пропозиції США, наданої Ірану наприкінці травня, яка має на меті створити регіональний консорціум зі збагачення урану за межами Ірану. Цю пропозицію Тегеран тоді відхилив.

Зазначається, що телефонні переговори цього тижня були найзмістовнішими з моменту початку переговорів між сторонами у квітні.

Регіональний дипломат, близький до Тегерана, повідомив виданню, що Аракчі сказав Віткоффу, що Тегеран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо Вашингтон чинитиме тиск на Ізраїль.

Європейський дипломат заявив: "Аракчі повідомив Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не зможе цього зробити, якщо Ізраїль продовжить бомбардування".

За винятком коротких зустрічей після п'яти раундів непрямих переговорів із квітня для обговорення багаторічної ядерної суперечки Ірану, Аракчі та Віткофф раніше не підтримували прямих контактів, пише Reuters.

Другий регіональний дипломат заявив, що «перший дзвінок ініціював Вашингтон, який також висунув нову пропозицію» для подолання тупикової ситуації, пов'язаної з розбіжністю червоних ліній.

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США Іран Ізраїль

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