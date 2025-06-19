Пожаловался на боль в сердце: во Львовской области в Стрыйском ТЦК умер 50-летний мужчина

В помещении Стрыйского ТЦК скончался 50-летний мобилизованный.

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Во Львовской области в помещении Стрыйского районного территориального центра комплектования умер 50-летний мобилизованный. По предварительной версии медиков, у мужчины произошел инфаркт. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

Сообщается, что полиция доставила в помещение Стрыйского РТЦК и СП 50-летнего Алексея Науменко. У мужчины отсутствовал военно-учетный документ. По данным ТЦК, с начала введения военного положения он не появлялся в ТЦК и не проходил ВЛК.

"Около 00:55, 18 июня, гражданин пожаловался на жгучую боль в области сердца. Находившийся на дежурстве военнослужащий сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов", — говорится в сообщении.

Остальные обстоятельства выясняются. По этому факту было назначено служебное расследование.

Ранее мы писали, что в Киеве мобилизованный мужчина упал из окна автомобиля, пытаясь скрыться. В результате он умер от травм.

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