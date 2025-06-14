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Мобилизированный упал на дорогу — как в Киевском ТЦК объяснили гибель мужчины

10:17, 14 июня 2025
Во время перевозки в сборный пункт один из мобилизованных погиб.
Мобилизированный упал на дорогу — как в Киевском ТЦК объяснили гибель мужчины
иллюстрационное фото
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В Киеве мобилизованный мужчина упал из окна автомобиля, пытаясь скрыться. В результате он умер от травм. Инцидент прокомментировали в Киевском городском ТЦК.

По их данным, двое мобилизованных пытались убежать из автомобиля, разбив окно, когда их везли в сборный пункт.

Один из них упал на дорогу, погиб на месте из-за травм, несовместимых с жизнью.

Правоохранители проводят расследование по установлению всех обстоятельств трагедии.

Напомним, что в Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК.

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Киев ТЦК мобилизация

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