Мобілізований впав на дорогу — як у Київському ТЦК пояснили загибель чоловіка

У Києві мобілізований чоловік впав із вікна автівки намагаючись утекти. У результаті він помер від травм. Інцидент прокоментували у Київському міському ТЦК.
За їхніми даними, двоє мобілізованих намагалися втекти з автомобіля, розбивши вікно, коли їх везли до збірного пункту.
Один із них упав на дорогу, загинувши на місці через травми, несумісні з життям.
Правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії.
Нагадаємо, що в Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК.
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