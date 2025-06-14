Мобілізований впав на дорогу — як у Київському ТЦК пояснили загибель чоловіка

Під час перевезення до збірного пункту один із мобілізованих загинув.

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У Києві мобілізований чоловік впав із вікна автівки намагаючись утекти. У результаті він помер від травм. Інцидент прокоментували у Київському міському ТЦК.

За їхніми даними, двоє мобілізованих намагалися втекти з автомобіля, розбивши вікно, коли їх везли до збірного пункту.

Один із них упав на дорогу, загинувши на місці через травми, несумісні з життям.

Правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК.

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