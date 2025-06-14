В Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів.

ілюстративне фото, джерело: vsn.ua

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В Одесі чоловік вдарив ножем представника ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Постраждалого госпіталізували, а чоловіка - доправили до відділку поліції. Інцидент прокоментували у Одеському обласному ТЦК та СП.

Повідомляється, що 12 червня в Одесі представники ТЦК та СП і Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

У ТЦК заявили, що на вимогу показати облікові документи чоловік відреагував агресивно, відмовився виконувати вимоги та намагався утекти. Під час втечі він використав ножа, поранивши військовослужбовця ТЦК, однак громадянина оперативно обеззброїли та затримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації інциденту.

Нагадаємо, що у Києві загинув мобілізований чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК.

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