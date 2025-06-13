Практика судів
  1. В Україні

У Києві загинув мобілізований чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК

20:21, 13 червня 2025
Чоловік вистрибнув з автомобіля ТЦК та отримав несумісні з життям травми.
У Києві загинув мобілізований чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК
Фото: istock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 13 червня, в соціальних мережах почали поширювати інформацію щодо загибелі мобілізованого громадянина при спробу втечі з транспортного засобу ТЦК.

Київський міський ТЦК виступив з заявою щодо інциденту з мобілізованими громадянами.

«Для запобігання поширенню викривленої інформації повідомляємо наступне:

Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його.

Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події», - заявили у ТЦК.

Також там повідомили, що наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина», - додали у центрі комплектування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Діти без обов’язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, а хворі на інфекційні хвороби повинні будуть виконувати вимоги медпрацівників – Кабмін вніс законопроект

Якщо повнолітня особа або законні представники неповнолітньої особи, яка повинна вакцинуватися, відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, медичний працівник повинен взяти у них відповідне підтвердження про відмову, а у разі небажання надати таке підтвердження – скласти акт.

Рада адвокатів України звернулась до голови ВРП Григорія Усика через затримку у формуванні Конкурсної комісії ВККС

Вища рада правосуддя не оприлюднила обов'язкове оголошення про добір кандидатів у газеті «Голос України» та на офіційному вебсайті ВРП, а також не надіслала письмове повідомлення Раді адвокатів, як того вимагає закон

Верховний Суд частково відновив приймання процесуальних документів, але електронний суд ще не працює

Касаційні цивільний та кримінальний суд, Велика Палата поки не приймають і не розподіляють справи через систему електронного судочинства – про відновлення роботи електронного суду у Верховному Суді повідомлять додатково.

Голова Служби судової охорони вирішив звільнитися з посади

Павло Малихін написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Зеленський підписав зміни, які дозволяють військовослужбовцям 18-25 років отримувати вищу освіту без відриву від служби

Однак навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду