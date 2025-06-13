У Києві загинув мобілізований чоловік, який намагався втекти із автомобіля по дорозі до ТЦК

Чоловік вистрибнув з автомобіля ТЦК та отримав несумісні з життям травми.

Фото: istock

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У п’ятницю, 13 червня, в соціальних мережах почали поширювати інформацію щодо загибелі мобілізованого громадянина при спробу втечі з транспортного засобу ТЦК.

Київський міський ТЦК виступив з заявою щодо інциденту з мобілізованими громадянами.

«Для запобігання поширенню викривленої інформації повідомляємо наступне:

Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагалися покинути його.

Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події», - заявили у ТЦК.

Також там повідомили, що наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина», - додали у центрі комплектування.

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