В Киеве погиб мобилизованный мужчина, который пытался сбежать из автомобиля по дороге в ТЦК

Мужчина выпрыгнул из автомобиля ТЦК и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: istock

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В пятницу, 13 июня, в социальных сетях начали распространять информацию о гибели мобилизованного гражданина при попытке побега из транспортного средства ТЦК.

Киевский городской ТЦК выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с мобилизованными гражданами.

«С целью недопущения распространения искаженной информации сообщаем следующее:

Во время транспортировки мобилизованных граждан к сборному пункту Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки двое из них предприняли попытку побега. Они разбили окно транспортного средства и попытались покинуть его.

Во время этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего погиб на месте», — сообщили в ТЦК.

Также в центре отметили, что на данный момент происшествие расследуется правоохранительными органами и следственно-оперативными группами для установления всех обстоятельств.

«Выражаем искренние соболезнования семье погибшего гражданина», — добавили в центре комплектования.

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