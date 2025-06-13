Операция Израиля против Ирана в целом запланирована на 14 дней — WSJ

По словам израильского чиновника, такая продолжительность операции соответствует ожиданиям аналитиков.

Фото: twz.com

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Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

По данным издания The Wall Street Journal, операция Израиля против ядерной программы Ирана еще не завершена и в целом запланирована на 14 дней.

Один из израильских чиновников подчеркнул, что такая продолжительность операции соответствует ожиданиям аналитиков, поскольку одна волна ударов не сможет нанести достаточного ущерба ядерной программе и способности Ирана наносить ответные удары.

В издании также добавляют, что схема израильской операции схожа с той, что применялась против ливанской «Хезболлы»: обезглавливание руководства, разрушение арсенала, а затем подталкивание к переговорам. Текущий конфликт может аналогичным образом завершиться соглашением через переговоры.

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