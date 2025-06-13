Операція Ізраїлю проти Ірану загалом запланована на 14 днів — WSJ

За словами ізраїльського чиновника, така тривалість операції відповідає очікуванням аналітиків.

Фото: twz.com

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Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

За даними видання The Wall Street Journal, операція Ізраїлю проти ядерної програми ще не завершена і загалом запланована на 14 днів.

Один із ізраїльських чиновників підкреслив, що така тривалість операції відповідає очікуванням аналітиків, адже одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі та здатності Ірану завдавати ударів у відповідь.

У виданні додають, що схема ізраїльської операції схожа на ту, що проводилася ліванської «Хезболли» - обезголовлення керівництва, деградація арсеналу, пізніше підштовхування до переговорів. Поточний конфлікт може аналогічним чином завершитися угодою шляхом переговорів.

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