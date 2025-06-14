У Києві тимчасово не працює станція метро «Театральна» — яка причина

Тимчасово не працює пересадка між станціями «Театральна» та «Золоті ворота».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві у суботу, 14 червня, тимчасово припинила роботу станція метро «Театральна». У КМДА зазначили, що станцію зачинено на вхід і вихід у зв'язку з проведенням заходів.

Поїзди слідують повз станцію без зупинки. Також тимчасово не працює пересадка між станціями «Театральна» та «Золоті ворота».



Зазначається, що ці зміни діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі столиці буде часткове обмеження руху транспорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.