В Киеве временно не работает станция метро «Театральная» — какая причина

Временно не работает пересадка между станциями Театральная и Золотые ворота.

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В Киеве в субботу, 14 июня, временно прекратила работу станция метро "Театральная". В КГГА отметили, что станция закрыта на вход и выход в связи с проведением мероприятий.

Поезда следуют мимо станции без остановки. Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота".

Эти изменения будут действовать до завершения мероприятий. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, что на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы будет частичное ограничение движения транспорта.

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