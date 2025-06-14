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Ракета попала в жилой квартал: в результате даров Ирана в Израиле погибли 2 человека, более 50 — ранены, видео

08:42, 14 июня 2025
Одна из баллистических ракет попала в жилищный сектор, повлекшие серьезные разрушения.
Ракета попала в жилой квартал: в результате даров Ирана в Израиле погибли 2 человека, более 50 — ранены, видео
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В ночь на 14 июня Иран продолжил совершать ракетные удары по Израилю, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере 20 получили ранения.

По данным оперативных служб Израиля, одна из ракет попала в жилой район города Ришон-ле-Цион к югу от Тель-Авива.

На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар нанес значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.

Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня в районе Тель-Авива пострадали еще 34 человека, в основном с легкими травмами.

Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

«Железный купол» Израиля не выдержал массированный удар Ирана.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призвав восстать против правительства своей страны.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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Иран обстрел Израиль ракетный удар

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