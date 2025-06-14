Мужчину в Израиле сбил автомобиль, пока он следил за работой ПВО во время массированной атаки, видео

Другого жителя Израиля чуть не убила ракета, когда он стоял на балконе при обстреле.

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Как известно, Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля, выпустив десятки баллистических ракет.

При наблюдении за работой ПВО один из жителей Израиля чуть не погиб: мужчина стоял на балконе и наблюдал за полетом ракет и взрывами.

Еще один мужчина наблюдал за ракетами, когда его сбила машина.

Вот так сейчас выглядит центр Тель-Авива после обстрела.

Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

«Железный купол» Израиля не выдержал массированный удар Ирана.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призвав восстать против правительства своей страны.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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