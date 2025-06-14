Чоловіка в Ізраїлі збила автівка, поки він стежив за роботою ППО під час масованої атаки, відео

Іншого жителя Ізраїлю ледь не вбила ракета, коли він стояв на балконі під час обстрілу.

Фото: Leo Correa/AP/picture alliance

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Як відомо, Іран завдав масованого ракетного удару по території Ізраїлю, випустивши десятки балістичних ракет.

Під час спостереження за роботою ППО один із жителів Ізраїлю ледь не загинув: чоловік стояв на балконі й спостерігав за польотом ракет та вибухами.

Ще один чоловік спостерігав за ракетами, коли його збила машина.

Ось так зараз виглядає центр Тель-Авіву після обстрілу.

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

«Залізний купол» Ізраїлю не втримав масований удар Ірану.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу, закликавши повстати проти уряду своєї країни.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

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