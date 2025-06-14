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Ракета влучила у житловий квартал: внаслідок дарів Ірану в Ізраїлі загинули 2 людини, понад 50 — поранені, відео

08:42, 14 червня 2025
Одна з балістичних ракет влучила у житловий сектор, спричинивши серйозні руйнування.
Ракета влучила у житловий квартал: внаслідок дарів Ірану в Ізраїлі загинули 2 людини, понад 50 — поранені, відео
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У ніч проти 14 червня Іран продовжив здійснювати ракетні удари по Ізраїлю, внаслідок чого загинули двоє людей, щонайменше 20 отримали поранення. 

За даними оперативних служб Ізраїлю, одна з ракет влучила у житловий район міста Рішон-ле-Ціон на південь від Тель-Авіва.

На місце інциденту оперативно прибули парамедики. За їхніми словами, удар спричинив значні руйнування, кілька людей опинилися під завалами.

Крім того, за даними ізраїльської служби швидкої допомоги, увечері 13 червня в районі Тель-Авіва постраждали ще 34 людини, переважно з легкими травмами. 

Як відомо, 13 червня армія Ірану атакувала Ізраїль понад 100 балістичними ракетами.

«Залізний купол» Ізраїлю не втримав масований удар Ірану.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу  звернувся до іранського народу, закликавши повстати проти уряду своєї країни.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці. 

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Іран обстріл Ізраїль ракетний удар

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