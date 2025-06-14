В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе мужчина ударил ножом представителя ТЦК во время проверки военно-учетных документов. Пострадавшего госпитализировали, а мужчину - доставили в отделение полиции. Инцидент прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Сообщается, что 12 июня в Одессе представители ТЦК и Нацполиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ТЦК заявили, что на требование показать учетные документы мужчина отреагировал агрессивно, отказался выполнять требования и пытался убежатб. Во время бегства он использовал нож, ранив военнослужащего ТЦК, однако гражданина оперативно обезоружили и задержали.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации инцидента.

Напомним, что в Киеве погиб мобилизованный мужчина, который пытался сбежать из автомобиля по дороге в ТЦК

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.