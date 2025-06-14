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В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК

09:15, 14 июня 2025
Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов.
В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК
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В Одессе мужчина ударил ножом представителя ТЦК во время проверки военно-учетных документов. Пострадавшего госпитализировали, а мужчину - доставили в отделение полиции. Инцидент прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Сообщается, что 12 июня в Одессе представители ТЦК и Нацполиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ТЦК заявили, что на требование показать учетные документы мужчина отреагировал агрессивно, отказался выполнять требования и пытался убежатб. Во время бегства он использовал нож, ранив военнослужащего ТЦК, однако гражданина оперативно обезоружили и задержали.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации инцидента.

Напомним, что в Киеве погиб мобилизованный мужчина, который пытался сбежать из автомобиля по дороге в ТЦК

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Одесса ТЦК

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