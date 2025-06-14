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В Киеве проходит «Марш Равенства» — центр столицы перекрыт, много полиции, фото и видео

09:48, 14 июня 2025
В Киеве из-за «Марша Равенства» ограничено движение транспорта и частично изменена работа метро.
В Киеве проходит «Марш Равенства» — центр столицы перекрыт, много полиции, фото и видео
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В Киеве 14 июня КиевПрайд проводит "Марш Равенства" в центре города. Это акция за права, свободу и равенство для ЛГБТИК+ людей в Украине. В этой связи ограничено движение транспорта и частично изменена работа метро.

Станция метро «Театральная» закрыта на вход и выход. Поезда проходят мимо станции без остановки. Также временно недоступна пересадка между станциями Театральная и Золотые ворота.

Изменения будут продолжаться до завершения мер. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.

Также перекрыто:

  • улицу Б. Хмельницкого (от улицы Крещатик до улицы Терещенковской);
  • улицу Е. Чикаленко (от бульвара Т. Шевченко до улицы Прорезной).

Возможные перекрытия:

  • улицы Крещатик;
  • бульвара Т. Шевченко;
  • улицы Владимирской;
  • улицы Михайловской;
  • улицы Прорезной;
  • Владимирский проезд.

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и при возможности выбирать альтернативные пути передвижения.

В Киеве очень много полиции, для участия в мероприятии зарегистрировалось 800 человек.  На "Марше Равенства" присутствует посол ЕС Катарина Матернова.

Фото и видео "Громадське", Телеграф

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Киев транспорт

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