В Одесской области нашли мертвой 7-летнюю Соломию Тарасюк, которая вышла из дома и исчезла

Девочка исчезла накануне, ее искали волонтеры и правоохранители.

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В Одесской области нашли мертвой пропавшую без вести семилетнюю девочку Соломию Тарасюк. В полиции отметили, что сейчас работают с мужчиной, который, вероятно, причастен к смерти ребенка.

Девочку со вчера 18 июня разыскивали правоохранители. Она взяла с собой самокат, вышла из дома и не вернулась.

Соломию искали правоохранители и волонтеры. К вечеру 19 июня полиция сообщила, что девочку нашли мертвой.

По данным местного издания Думская, ребенок вышел из дома и скрылся вечером 18 июня. Последний раз Соломию видели во дворе около 21:30, когда она каталась на самокате.

В издании отмечают, что семья Соломии Тарасюк – это переселенцы из Херсонской области.

Фото: полиция

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