Михайло Драпатий покидає посаду командувача Сухопутних військ

Михайло Драпатій залишає посаду командувача Сухопутних військ після півроку служби.

Джерело фото: Getty Images

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Генерал-майор Михайло Драпатий залишає посаду командувача Сухопутних військ, яку обіймав близько пів року. Про це він оголосив на своєму акаунті.

«Завершив піврічну роботу на посаді Командувача Сухопутних військ. Йду з посади зі спокійною совістю — і з надією, що все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця», - вказав він.

Михайло Драпатий відзначив, що Командування Сухопутних військ лише на початку змін.

«Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи — переглянуто. Я залишаю не лише посаду — залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця. Це не фінал. Це – перехід до наступного етапу», - наголосив військовий.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ та змінив командувача Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем ЗСУ.

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