Михаил Драпатий покидает пост командующего Сухопутными войсками после полугода службы.

Источник фото: Getty Images

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Генерал-майор Михаил Драпатий покидает пост командующего Сухопутными войсками, который он занимал около полугода. Об этом он сообщил в своем аккаунте.

«Завершил полугодичную работу на посту Командующего Сухопутными войсками. Ухожу с поста с спокойной совестью — и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца», — отметил он.

Михаил Драпатий подчеркнул, что Командование Сухопутными войсками только в начале изменений.

«Система не меняется за несколько месяцев, но вектор уже задан, команда собрана, подходы — пересмотрены. Я оставляю не только пост — оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места. Это не финал. Это — переход к следующему этапу», — отметил военный.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого Командующим Объединенных сил ВСУ и сменил командующего Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем ВСУ.

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