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Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ та змінив командувача Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем ЗСУ

21:27, 3 червня 2025
Президент також призначив Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем.
Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ та змінив командувача Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем ЗСУ
Фото: militarnyi
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Президент Володимир Зеленський 3 червня підписав низку указів, якими провів кадрові перестановки у командуванні ЗСУ.

Так, Зеленський звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Разом з тим, іншим своїм указом Президент призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ.

Також Президент звільнив Ігоря Скибюка з посади командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Натомість призначив Олег Апостола командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зеленський також підписав указ про звільнення Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

Натомість іншим указом призначив Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, Зеленський звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України.

«Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими – Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий і міністр оборони Рустем Умєров. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил – щоб міг займатись фронтом на сто відсотків.

Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що із цим пов’язано, – цим буде займатись інша людина.

Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії. Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування «Схід», і першочергове завдання для нього – модернізація цього командування. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу», пояснив Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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ЗСУ указ призначення Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ та змінив командувача Десантно-штурмових військ і Сил безпілотних систем ЗСУ

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