Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого Командующим объединенных сил ВСУ и сменил командующего Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем ВСУ

Президент также назначил Олега Апостола командующим ДШВ, а Роберта Бровди – командующим Сил беспилотных систем..

Фото: militarnyi

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Президент Владимир Зеленский 3 июня подписал ряд указов, которыми провел кадровые перестановки в командовании ВСУ.

Так, Зеленский уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Вместе с тем, другим своим указом Президент назначил Михаила Драпатого Командующим объединенных сил ВСУ.

Также Президент уволил Игоря Скибюка с должности командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Вместо этого назначил Олега Апостола командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Зеленский также подписал указ об увольнении Вадима Сухаревского с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Вместо этого другим указом назначил Роберта Бровди командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Зеленский уволил Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

«Провел сегодня детальное совещание с нашими военными – Александр Сырский, Андрей Гнатов, Михаил Драпатый и министр обороны Рустем Умеров. Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил – чтобы мог заниматься фронтом на сто процентов. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировка, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, – этим будет заниматься другой человек.

Сегодня же согласовали назначение Олега Апостола командующим ДШВ, а Роберта Бровди – командующим Сил беспилотных систем. Это тоже большее сосредоточение на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии.

Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативного командования «Восток», и первоочередная задача для него – модернизация этого командования. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба», — пояснил Владимир Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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