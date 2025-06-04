Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно

08:30, 4 июня 2025
На должностное лицо Государственной судебной администрации пожаловался Хозяйственный суд Киева.
Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно
Источник фото: РСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 3 июня открыл дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Леонида Сапельникова

Основанием для возбуждения дисциплинарного дела стала жалоба главы Хозяйственного суда города Киева Вадима Босого от 26 мая. 

Как отмечается в жалобе председателя суда, 28 января 2025 года в здании ГСА состоялось заседание рабочей группы по идентификации и категоризации объектов критической инфраструктуры в секторе правосудия с участием председателя Хозяйственного суда столицы Вадима Босого

Председателем рабочей группы по идентификации и категоризации объектов критической инфраструктуры сектора правосудия является заместитель председателя ГСА Леонид Сапельников

По результатам обсуждения предоставленных Хозяйственным судом Киева расчетов, было установлено, что Хозяйственный суд относится к объектам критической инфраструктуры, а конкретно к IV уровню критичности (объекты, нарушение функционирования которых приведет к кризисной ситуации локального значения). 

Следовательно, в соответствии с Законом «О критической инфраструктуре», Хозяйственный суд Киева мог рассчитывать на внесение в «Реестр объектов критической инфраструктуры». 

Соответствующее представление должна была подготовить и направить Государственная судебная администрация. 

18 февраля суд обратился в ГСА с просьбой сообщить, были ли приняты меры по включению Хозяйственного суда города Киева в «Реестр объектов критической инфраструктуры». Также суд попросил ГСА предоставить протокол заседания и решение рабочей группы от 28 января.

Однако указанное обращение, как отметили в суде, было проигнорировано ГСА. 

18 апреля суд повторно обратился в ГСА с аналогичным обращением. Однако должной реакции от ГСА снова не последовало. 

Только после третьего обращения суда в ГСА от 5 мая, из Судебной администрации пришел ответ от Леонида Сапельникова

Как отмечалось в ответе ГСА, все необходимые Хозяйственному суду документы были отправлены еще 28 марта. 

Впрочем, в Хозяйственном суде столицы сообщили, что никаких документов от ГСА не получали. 

Когда же в суде изучили документы, все же предоставленные ГСА, то выяснилось, что в протоколе заседания рабочей группы содержатся совсем другие расчеты критичности суда, как объекта инфраструктуры. Фактически в протоколе заседания рабочей группы было отмечено, что Хозяйственный суд Киева не может быть отнесен к объектам критической инфраструктуры. 

В связи с этим, в Хозяйственном суде отметили, что речь идет о «коррекции» результатов голосования членов рабочей группы, поскольку они не соответствуют результату, зафиксированному членами рабочей группы 28 января 2025 года. 

По мнению председателя суда, Леонида Сапельникова необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности за промедление с предоставлением Хозяйственному суду необходимых документов и «коррекцию» данных голосования. 

Интересно, что за открытие в отношении заместителя председателя ГСА дисциплинарного производства проголосовали 10 членов Высшего совета правосудия, а еще 5 проголосовали против (председатель ВСП Григорий Усик, заместитель председателя ВСП Оксана Кваша, члены ВСП Роман Маселко, Алексей Мельник, Татьяна Бондаренко). 

Впрочем, рассматривать дисциплинарное дело Леонида Сапельникова все же будет не ВСП, а Комиссия по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия, в состав которой входят представители ВСП, ВККС, Верховного Суда и Совета судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА Киев Хозяйственный суд Киева

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно

На должностное лицо Государственной судебной администрации пожаловался Хозяйственный суд Киева.

Военнослужащий по контракту, совершивший самовольное оставление части, несет ответственность, даже если вернулся на службу, но не доложил о прибытии командиру — Верховный Суд

При этом для уголовной ответственности не требуется подтверждать факт исчезновения с места несения службы материалами служебного расследования, отметил Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о закрытии части данных о предприятиях ОПК в публичных реестрах

Законопроект предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, держателем соответствующего реестра в порядке, определенном Кабмином.

Владимир Зеленский подписал закон о реформе зарплат и премий госслужащих – что изменится

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должен составлять не менее 7570 грн.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва