Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно

На должностное лицо Государственной судебной администрации пожаловался Хозяйственный суд Киева.

Источник фото: РСУ

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Высший совет правосудия 3 июня открыл дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Государственной судебной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Леонида Сапельникова.

Основанием для возбуждения дисциплинарного дела стала жалоба главы Хозяйственного суда города Киева Вадима Босого от 26 мая.

Как отмечается в жалобе председателя суда, 28 января 2025 года в здании ГСА состоялось заседание рабочей группы по идентификации и категоризации объектов критической инфраструктуры в секторе правосудия с участием председателя Хозяйственного суда столицы Вадима Босого.

Председателем рабочей группы по идентификации и категоризации объектов критической инфраструктуры сектора правосудия является заместитель председателя ГСА Леонид Сапельников.

По результатам обсуждения предоставленных Хозяйственным судом Киева расчетов, было установлено, что Хозяйственный суд относится к объектам критической инфраструктуры, а конкретно к IV уровню критичности (объекты, нарушение функционирования которых приведет к кризисной ситуации локального значения).

Следовательно, в соответствии с Законом «О критической инфраструктуре», Хозяйственный суд Киева мог рассчитывать на внесение в «Реестр объектов критической инфраструктуры».

Соответствующее представление должна была подготовить и направить Государственная судебная администрация.

18 февраля суд обратился в ГСА с просьбой сообщить, были ли приняты меры по включению Хозяйственного суда города Киева в «Реестр объектов критической инфраструктуры». Также суд попросил ГСА предоставить протокол заседания и решение рабочей группы от 28 января.

Однако указанное обращение, как отметили в суде, было проигнорировано ГСА.

18 апреля суд повторно обратился в ГСА с аналогичным обращением. Однако должной реакции от ГСА снова не последовало.

Только после третьего обращения суда в ГСА от 5 мая, из Судебной администрации пришел ответ от Леонида Сапельникова.

Как отмечалось в ответе ГСА, все необходимые Хозяйственному суду документы были отправлены еще 28 марта.

Впрочем, в Хозяйственном суде столицы сообщили, что никаких документов от ГСА не получали.

Когда же в суде изучили документы, все же предоставленные ГСА, то выяснилось, что в протоколе заседания рабочей группы содержатся совсем другие расчеты критичности суда, как объекта инфраструктуры. Фактически в протоколе заседания рабочей группы было отмечено, что Хозяйственный суд Киева не может быть отнесен к объектам критической инфраструктуры.

В связи с этим, в Хозяйственном суде отметили, что речь идет о «коррекции» результатов голосования членов рабочей группы, поскольку они не соответствуют результату, зафиксированному членами рабочей группы 28 января 2025 года.

По мнению председателя суда, Леонида Сапельникова необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности за промедление с предоставлением Хозяйственному суду необходимых документов и «коррекцию» данных голосования.

Интересно, что за открытие в отношении заместителя председателя ГСА дисциплинарного производства проголосовали 10 членов Высшего совета правосудия, а еще 5 проголосовали против (председатель ВСП Григорий Усик, заместитель председателя ВСП Оксана Кваша, члены ВСП Роман Маселко, Алексей Мельник, Татьяна Бондаренко).

Впрочем, рассматривать дисциплинарное дело Леонида Сапельникова все же будет не ВСП, а Комиссия по высшему корпусу государственной службы в системе правосудия, в состав которой входят представители ВСП, ВККС, Верховного Суда и Совета судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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