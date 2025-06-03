Владимир Зеленский назначил генерал-майора Драпатого командующим Объединенных сил ВСУ

Драпатий: «Остаюсь на фронте» - Зеленский подписал указ о назначении его командующим Объединенных сил ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №384/2025, которым генерал-майор Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», враг 1 июня нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых. После ракетного удара командующий Сухопутными силами генерал-лейтенант Михаил Драпатий объявил о своей отставке.

После длительного разговора с Президентом Зеленским Михаил Драпатий рассказал, что доложил главе государства обо всех деталях трагедии, ответил на вопросы относительно ответственных лиц и объяснил причины своего решения.

«Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном - войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия», - отметил генерал.

Он подчеркнул необходимость изменений в военной культуре, отношении командиров к подчиненным, выполнении обязанностей и ценности жизни каждого украинского воина.

«Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего», - добавил Драпатий.

На должности командующего Сухопутными войсками генерал служил с ноября 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.