Володимир Зеленський призначив генерал-майора Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ

Драпатий: «Залишаюсь на фронті» — Зеленський підписав указ про призначення його командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №384/2025, яким генерал-майора Михайла Драпатого призначено командувачем Об’єднаних сил Збройних Сил України. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу Президента.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Після ракетного удару командувач Сухопутних сил генерал-лейтенант Михайло Драпатий оголосив про свою відставку.

Після тривалої розмови з Президентом Зеленським Михайло Драпатий розповів, що доповів главі держави про всі деталі трагедії, відповів на питання щодо відповідальних осіб і пояснив причини свого рішення.

«Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія», — зазначив генерал.

Він підкреслив необхідність змін у військовій культурі, ставленні командирів до підлеглих, виконанні обов’язків і цінності життя кожного українського воїна.

«Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», — додав Драпатий.

На посаді командувача Сухопутних військ генерал служив з листопада 2024 року.

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