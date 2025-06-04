Заступник голови ДСА з питань цифровізації отримав дисциплінарну справу – що відомо

На посадовця Державної судової адміністрації поскаржився Господарський суд Києва.

Джерело фото: РСУ

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Вища рада правосуддя 3 червня відкрила дисциплінарну справу стосовно заступника голови Державної судової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Леоніда Сапельнікова.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи стала скарга голови Господарського суду міста Києва Вадима Босого від 26 травня.

Як зазначено у скарзі голови суду, 28 січня 2025 року у будівлі ДСА відбулося засідання робочої групи з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури у секторі правосуддя за участі голови Господарського суду столиці Вадима Босого.

Головою робочої групи з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури сектору правосуддя є заступник голови ДСА Леонід Сапельніков.

За результатами обговорення наданих Господарським судом Києва розрахунків, було встановлене, що Господарський суд відноситься до об’єктів критичної інфраструктури, а конкретно до IV рівня критичності (об’єкти, порушення функціонування яких, спричинить кризову ситуацію локального значення).

Відтак, у відповідності до Закону «Про критичну інфраструктуру», Господарський суд Києва міг розраховувати на внесення до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури.

Відповідне подання повинна була підготувати та направити Державна судова адміністрація.

18 лютого суд звернувся до ДСА з проханнями повідомити, чи були вжиті заходи стосовно включення Господарського суду міста Києва до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури. Також суд попросив ДСА надати протокол засідання та рішення робочої групи від 28 січня.

Однак зазначене звернення, як зазначили в суді, було проігнороване ДСА.

18 квітня суд повторно звернувся до ДСА з аналогічним зверненням. Однак належної реакції від ДСА знову не було.

Лише після третього звернення суду до ДСА від 5 травня, з Судової адміністрації надійшла відповідь від Леоніда Сапельнікова.

Як зазначалося у відповіді ДСА, усі необхідні Господарському суду документи були надіслані ще 28 березня.

Втім, у Господарському суді столиці повідомили, що ніяких документів від ДСА не отримували.

Коли ж в суді дослідили документи, що все ж таки були надані ДСА, то з’ясувалося, що у протоколі засідання робочої групи містяться зовсім інші розрахунки критичності суду, як об’єкта інфраструктури. Фактично, у протоколі засідання робочої групи було зазначено, що Господарський суд Києва не може бути віднесений до об’єктів критичної інфраструктури.

У зв’язку з цим у Господарському суді зазначили, що мова йде про «корекцію» результатів голосування членів робочої групи, оскільки вони не відповідають результату, визначеному членами робочої групи 28 січня 2025 року.

На думку голови суду, Леоніда Сапельнікова необхідно притягнути до дисциплінарної відповідальності за зволікання з наданням Господарському суду необхідних документів та «корекцію» даних голосування.

Цікаво, що за порушення стосовно заступника голови ДСА дисциплінарного провадження проголосували 10 членів Вищої ради правосуддя, а ще 5 проголосували проти (голова ВРП Григорій Усик, заступник голови ВРП Оксана Кваша, члени ВРП Роман Маселко, Олексій Мельник, Тетяна Бондаренко).

Втім, розглядати дисциплінарну справу Леоніда Сапельнікова все ж буде не ВРП, а Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, до складу якої входять представники ВРП, ВККС, Верховного Суду та Ради суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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