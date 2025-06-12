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В Хмельницкой области будут судить двух мужчин, которые подорвали железнодорожные пути

07:54, 12 июня 2025
При обыске у одного из мужчин дома правоохранители изъяли автомат, более 600 патронов разного калибра и части ручной гранаты.
В Хмельницкой области будут судить двух мужчин, которые подорвали железнодорожные пути
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В Хмельницкой области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по фактам государственной измены, диверсии, незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконного изготовления взрывного устройства и дезертирства. Его сообщник обвиняется в диверсии и дезертирстве.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, оба жителя Хмельницкого района самовольно оставили военные части во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

Правоохранители установили, что по заданию спецслужб РФ они должны были организовать диверсию на железной дороге. Для этого один из них, используя военный опыт, изготовил дистанционно управляемое взрывное устройство.

«В конце декабря 2024 года сообщники ночью установили устройство на железнодорожных путях в Хмельницком районе, а сами остались в припаркованном поблизости автомобиле.

Утром, с приближением товарного поезда, один начал активацию взрывчатки, другой — видеосъемку для отчетности перед куратором. Взрывное устройство сработало не сразу, и машинист успел вовремя остановить поезд. В результате взрыва были повреждены железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

При обыске у одного из мужчин дома правоохранители изъяли автомат, более 600 патронов разного калибра и части ручной гранаты.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

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ОГП прокуратура

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