На Хмельниччині судитимуть двох чоловіків, які підірвали залізничну колію

Вдома в одного з чоловіків правоохоронці вилучили автомат, понад 600 набоїв різного калібру та частини ручної гаранти.

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На Хмельниччині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактами державної зради, диверсії, незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, незаконного виготовлення вибухового пристрою і дезертирства. Його спільник обвинувачується у диверсії та дезертирстві.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, обидва жителі Хмельницького району самовільно залишили військові частини під час проходження служби в Збройних Силах України.

Правоохоронці встановили, що на замовлення спецслужб РФ вони мали організувати диверсію на залізниці. Для цього один із них, використовуючи військовий досвід, виготовив вибуховий пристрій з дистанційним керуванням.

«Наприкінці грудня 2024 року спільники вночі встановили його на залізничній колії у Хмельницькому районі, а самі залишилися у припаркованому поруч авто.

Зранку із наближенням товарного поїзда один почав активацію вибухівки, інший – відеофіксацію для звітності перед куратором. Вибуховий пристрій спрацював не відразу, а машиніст вчасно зупинив потяг. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничну колію», - сказано у повідомленні.

Вдома в одного з чоловіків правоохоронці вилучили автомат, понад 600 набоїв різного калібру та частини ручної гаранти.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

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