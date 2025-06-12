Українці масово пересідають на велосипеди – імпорт зріс на 20%

Імпорт велосипедів у 2025 році б’є рекорди.

Фото: Getty Images

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За перші п’ять місяців 2025 року в Україну імпортовано 223,4 тисячі велосипедів — на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна митна служба.

Популярність двоколісного транспорту стрімко зростає з приходом теплої погоди: все більше українців обирають велосипеди як для активного відпочинку, так і для щоденних поїздок.

Загальна вартість ввезених велосипедів сягнула майже 12 мільйонів доларів США. До держбюджету від їхнього митного оформлення надійшло понад 158 мільйонів гривень.

Переважна більшість імпортованих велосипедів — 98,7% — надійшли з Китаю.

У митній службі зазначають, що зростання імпорту свідчить не лише про сезонну активність, а й про стабільне збільшення попиту на екологічний і зручний транспорт серед українців.

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