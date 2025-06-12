Практика судів
  1. В Україні

Українці масово пересідають на велосипеди – імпорт зріс на 20%

07:36, 12 червня 2025
Імпорт велосипедів у 2025 році б’є рекорди.
Українці масово пересідають на велосипеди – імпорт зріс на 20%
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші п’ять місяців 2025 року в Україну імпортовано 223,4 тисячі велосипедів — на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна митна служба.

Популярність двоколісного транспорту стрімко зростає з приходом теплої погоди: все більше українців обирають велосипеди як для активного відпочинку, так і для щоденних поїздок.

Загальна вартість ввезених велосипедів сягнула майже 12 мільйонів доларів США. До держбюджету від їхнього митного оформлення надійшло понад 158 мільйонів гривень.

Переважна більшість імпортованих велосипедів — 98,7% — надійшли з Китаю.

У митній службі зазначають, що зростання імпорту свідчить не лише про сезонну активність, а й про стабільне збільшення попиту на екологічний і зручний транспорт серед українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для бронювання через Дію релігійні організації мають надати ДЕСС підтвердження працевлаштування священнослужителів

Також вони мають надати ДЕСС штатний розпис релігійної організації.

Директорат Єврокомісії вважає, що перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС треба проводити за участі міжнародних експертів і без часових меж – лист

Зміни щодо перевірки суддів Верховного Суду та Антикорсуду, які пропонує директорат Єврокомісії, безпосередньо не передбачені погодженим з партнерами Планом Ukraine Facility та є більш жорсткими, ніж версія Мін’юсту.

Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення

У 2025-2026 роках пощастить судам у західних та центральних областях України.

Нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня – фейк

Депутати лише пропонують нові штрафи за перевищення швидкості, але поки жодних змін Верховна Рада не ухвалювала.

Пенсійний фонд з 1 липня отримає нові повноваження щодо призначення соцдопомоги

З 1 липня функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю передаються від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва