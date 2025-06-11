Польський Сейм висловив довіру уряду Дональда Туска

Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Туска.

Джерело фото: Rafał Guz /PAP

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Сейм Польщі підтримав уряд Дональда Туска після поразки Рафала Тшасковського на президентських виборах.

За вотум довіри уряду Туска проголосували 243 депутати, проти – 210, жоден не утримався від голосування.

Перед голосуванням виступив польський прем’єр, який підсумував півтора року перебування при владі і розкритикував попередні уряди партії «Право і справедливість».

Туск зокрема зазначив, що уряду важко донести свої досягнення до суспільства, а також спростував чутки про можливу відставку та розпад нинішньої коаліції.

Перед самим голосуванням депутатам Сейму була надана можливість поставити питання уряду, і цією можливістю скористалися рекордні 269 парламентаріїв.

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