Польский Сейм выразил доверие правительству Дональда Туска

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска.

Источник фото: Rafał Guz /PAP

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Сейм Польши поддержал правительство Дональда Туска после поражения Рафала Тшасковского на президентских выборах.

За вотум доверия правительству Туска проголосовали 243 депутата, против — 210, никто не воздержался от голосования.

Перед голосованием выступил польский премьер, который подвел итоги полутора лет пребывания у власти и раскритиковал предыдущие правительства партии «Право и справедливость».

Туск, в частности, отметил, что правительству трудно донести свои достижения до общества, а также опроверг слухи о возможной отставке и распаде нынешней коалиции.

Перед самим голосованием депутатам Сейма была предоставлена возможность задать вопросы правительству, и этой возможностью воспользовались рекордные 269 парламентариев.

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