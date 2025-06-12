Укрзализныця добавляет вагоны на популярном летнем направлении

На рейсы Киев – Львов подали дополнительные вагоны.

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АО «Укрзализныця» сообщило о добавлении прицепных вагонов к ряду поездов на направлении Киев - Львов - Киев для удовлетворения повышенного спроса пассажиров в летний период 2025 года. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Из-за значительного интереса к этому маршруту Укрзализныця решила расширить составы транзитных поездов дополнительными вагонами. Изменения касаются таких рейсов:

Поезд №79/80 «Сичеслав» Днепр - Львов:

- Отправление из Киева в 06:08, прибытие во Львов в 13:01.

- В обратном направлении из Львова в 14:50, прибытие в Киев в 21:49.

Поезд №749/750 Киев - Чоп:

- Отправление из Киева в 13:19, прибытие во Львов в 19:43.

- Из Львова в 10:19, прибытие в Киев в 16:41.

В поезда добавлены фирменные вагоны 1-го класса, в частности купейные и, при необходимости на отдельных датах, вагоны категории СВ. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха. Важно, что купейные вагоны будут работать в сидячем режиме, без возможности использования спальных мест. При покупке билетов в такие вагоны пассажирам следует обратить внимание: нечетные места расположены у окна, четные - ближе к двери купе.

Билеты на эти рейсы уже доступны для приобретения через мобильное приложение Укрзализныци, официальный сайт booking.uz.gov.ua и в кассах.

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