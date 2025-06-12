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Лицам без гражданства напомнили, какие документы необходимы для оформления удостоверения для выезда за границу

07:00, 12 июня 2025
Для оформления удостоверения для выезда за границу лицу без гражданства необходимо предоставить ряд документов.
Лицам без гражданства напомнили, какие документы необходимы для оформления удостоверения для выезда за границу
Фото: dmsu.gov.ua
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Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие документы нужны лицу без гражданства в Украине для оформления удостоверения для выезда за границу, а также какой срок рассмотрения заявления.

Заявление подается лично или законным представителем лица.

Для оформления удостоверения необходимо предоставить следующие документы:

  • вид на постоянное или временное жительство, выданный лицу без гражданства;
  • документы, подтверждающие уплату административного сбора, или документ о освобождении от его уплаты;
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий его полномочия — в случае подачи документов представителем;
  • если удостоверение оформляется лицу до 12 лет или лицу с ограниченной подвижностью из-за длительных нарушений здоровья, нуждающемуся в срочном лечении за границей (что подтверждается медицинским заключением), — одна цветная фотография размером 10 x 15 см для внесения оцифрованного образа лица путем сканирования. Фотография должна соответствовать требованиям ИКАО (ICAO) Doc 9303 и МВД Украины;
  • если в удостоверение вносятся данные о несовершеннолетних детях, дополнительно подаются:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • вид на жительство ребенка (постоянный или временный);
  • для детей в возрасте от 5 до 16 лет — две фотографии размером 3,5 x 4,5 см, одна из которых вклеивается в удостоверение и заверяется печатью, а вторая прилагается к заявлению-анкете отца (матери).

Оригиналы документов (кроме квитанции об оплате сбора) возвращаются заявителю, а к заявлению-анкете прилагаются их копии.

Срок выдачи удостоверения — до 15 рабочих дней со дня подачи заявления и полного пакета документов от лица без гражданства или его законного представителя.

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миграционная служба

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