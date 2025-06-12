Лицам без гражданства напомнили, какие документы необходимы для оформления удостоверения для выезда за границу

07:00, 12 июня 2025
Для оформления удостоверения для выезда за границу лицу без гражданства необходимо предоставить ряд документов.
Фото: dmsu.gov.ua
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие документы нужны лицу без гражданства в Украине для оформления удостоверения для выезда за границу, а также какой срок рассмотрения заявления.
Заявление подается лично или законным представителем лица.
Для оформления удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
- вид на постоянное или временное жительство, выданный лицу без гражданства;
- документы, подтверждающие уплату административного сбора, или документ о освобождении от его уплаты;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий его полномочия — в случае подачи документов представителем;
- если удостоверение оформляется лицу до 12 лет или лицу с ограниченной подвижностью из-за длительных нарушений здоровья, нуждающемуся в срочном лечении за границей (что подтверждается медицинским заключением), — одна цветная фотография размером 10 x 15 см для внесения оцифрованного образа лица путем сканирования. Фотография должна соответствовать требованиям ИКАО (ICAO) Doc 9303 и МВД Украины;
- если в удостоверение вносятся данные о несовершеннолетних детях, дополнительно подаются:
- свидетельство о рождении ребенка;
- вид на жительство ребенка (постоянный или временный);
- для детей в возрасте от 5 до 16 лет — две фотографии размером 3,5 x 4,5 см, одна из которых вклеивается в удостоверение и заверяется печатью, а вторая прилагается к заявлению-анкете отца (матери).
Оригиналы документов (кроме квитанции об оплате сбора) возвращаются заявителю, а к заявлению-анкете прилагаются их копии.
Срок выдачи удостоверения — до 15 рабочих дней со дня подачи заявления и полного пакета документов от лица без гражданства или его законного представителя.
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