Лицам без гражданства напомнили, какие документы необходимы для оформления удостоверения для выезда за границу

Для оформления удостоверения для выезда за границу лицу без гражданства необходимо предоставить ряд документов.

Фото: dmsu.gov.ua

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Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие документы нужны лицу без гражданства в Украине для оформления удостоверения для выезда за границу, а также какой срок рассмотрения заявления.

Заявление подается лично или законным представителем лица.

Для оформления удостоверения необходимо предоставить следующие документы:

вид на постоянное или временное жительство, выданный лицу без гражданства;

документы, подтверждающие уплату административного сбора, или документ о освобождении от его уплаты;

документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий его полномочия — в случае подачи документов представителем;

если удостоверение оформляется лицу до 12 лет или лицу с ограниченной подвижностью из-за длительных нарушений здоровья, нуждающемуся в срочном лечении за границей (что подтверждается медицинским заключением), — одна цветная фотография размером 10 x 15 см для внесения оцифрованного образа лица путем сканирования. Фотография должна соответствовать требованиям ИКАО (ICAO) Doc 9303 и МВД Украины;

если в удостоверение вносятся данные о несовершеннолетних детях, дополнительно подаются:

свидетельство о рождении ребенка;

вид на жительство ребенка (постоянный или временный);

для детей в возрасте от 5 до 16 лет — две фотографии размером 3,5 x 4,5 см, одна из которых вклеивается в удостоверение и заверяется печатью, а вторая прилагается к заявлению-анкете отца (матери).

Оригиналы документов (кроме квитанции об оплате сбора) возвращаются заявителю, а к заявлению-анкете прилагаются их копии.

Срок выдачи удостоверения — до 15 рабочих дней со дня подачи заявления и полного пакета документов от лица без гражданства или его законного представителя.

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