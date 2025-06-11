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В декларации саммита НАТО не будет обещания принять Украину – Bloomberg

18:08, 11 июня 2025
В проекте заявления в настоящее время отсутствует перспектива вступления Украины в альянс, которая была на предыдущих саммитах, указывает Bloomberg.
В декларации саммита НАТО не будет обещания принять Украину – Bloomberg
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На ближайшем саммите НАТО, который состоится в конце июня, страны-члены Альянса могут принять решение о включении финансирования обороны Украины в новую цель расходов, которую союзники планируют утвердить. Это позволит усилить поддержку Украины на фоне продолжающейся агрессии России.

В частности, в рамках будущего саммита Североатлантический альянс предложит работать над устранением барьеров в торговле оборонной техникой, что улучшит сотрудничество между государствами-членами НАТО и повысит эффективность совместной обороны. Об этом сообщили источники, знакомые с проектом декларации саммита, который сейчас находится на стадии предварительного согласования, пишет Bloomberg.

Проект декларации саммита сосредоточен исключительно на вопросах расходов на оборону, что является существенным отклонением от заявления прошлого года, которое включало более широкое обсуждение долгосрочной безопасности и помощи Украине.

Кроме того, вопрос о вступлении Украины в НАТО, который активно обсуждался на предыдущих саммитах, в этом документе не поднимался. Также отсутствуют новые обещания финансовой помощи Украине, как это было в прошлом году.

В частности, в заявлении НАТО Россия признается «угрозой» для евроатлантической безопасности, однако РФ не признана агрессором по отношению к Украине. Кроме того, нет упоминания о Китае, которого ранее называли «решающим фактором, способствующим» вторжению России в Украину.

В то же время отмечается, что проект, вероятно, изменится до согласования окончательной версии на встрече в Гааге.

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НАТО Украина

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