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Заказал картошку, а получил «бан» – как псевдопродавец заработал 120 тысяч на доверчивых украинцах

00:06, 12 июня 2025
На Киевщине задержали мошенника, который обманул покупателей на 120 тысяч гривен.
Заказал картошку, а получил «бан» – как псевдопродавец заработал 120 тысяч на доверчивых украинцах
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Полиция разоблачила 26-летнего мужчину, который обманул граждан на почти 120 тысяч гривен, продавая несуществующие товары в интернете. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Злоумышленник в течение последних двух лет размещал в интернете объявления о продаже сельскохозяйственной продукции по выгодным ценам. Он входил в доверие к покупателям, требовал полную предоплату, после чего прекращал связь. Жертвами мошенника стали доверчивые граждане из разных уголков Украины.

Правоохранители устанавливают, причастен ли подозреваемый к другим подобным преступлениям. Следователи Белоцерковского управления полиции, под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники).

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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полиция мошенник деньги Киевская область

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