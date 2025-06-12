Замовив картоплю, а отримав «бан» – як псевдопродавець заробив 120 тисяч на довірливих українцях

На Київщині затримали шахрая, який ошукав покупців на 120 тисяч гривень.

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Поліція викрила 26-річного чоловіка, який ошукав громадян на майже 120 тисяч гривень, продаючи неіснуючі товари в інтернеті. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

Зловмисник протягом останніх двох років розміщував в інтернеті оголошення про продаж сільськогосподарської продукції за вигідними цінами. Він входив у довіру до покупців, вимагав повну передоплату, після чого припиняв зв’язок. Жертвами шахрая стали довірливі громадяни з різних куточків України.

Правоохоронці встановлюють, чи причетний підозрюваний до інших подібних злочинів. Слідчі Білоцерківського управління поліції, за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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