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У декларації саміту НАТО не буде обіцянки прийняти Україну – Bloomberg

18:08, 11 червня 2025
У проекті заяви наразі відсутня перспектива вступу України до альянсу, яка була на попередніх самітах, вказує Bloomberg.
У декларації саміту НАТО не буде обіцянки прийняти Україну – Bloomberg
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На найближчому саміті НАТО, який відбудеться в кінці червня, країни-члени Альянсу можуть ухвалити рішення про включення фінансування оборони України до нової цілі витрат, яку союзники планують затвердити. Це дозволить посилити підтримку України на фоні триваючої агресії Росії.

Зокрема, в рамках майбутнього саміту Північноатлантичний альянс запропонує працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною технікою, що дозволить покращити співпрацю між державами-членами НАТО та підвищити ефективність спільної оборони. Про це повідомили джерела, знайомі з проектом декларації саміту, який зараз перебуває на стадії попереднього узгодження, пише Bloomberg.

Проект декларації саміту зосереджений виключно на питаннях витрат на оборону, що є суттєвим відступом від минулорічної заяви, яка містила більш розширене обговорення довгострокової безпекової допомоги Україні.

Крім того, питання вступу України до НАТО, яке активно обговорювалося на попередніх самітах, в цьому документі не порушується. Також відсутні нові обіцянки щодо фінансової допомоги Україні, як це було минулого року.

Зокрема, в заяві НАТО Росія визнається «загрозою» для євроатлантичної безпеки, однак РФ не визнана агресором щодо України. Крім того, немає жодної згадки про Китай, який раніше називали «вирішальним фактором, що сприяв» вторгненню Росії в Україну.

Водночас, вказується, що проект, ймовірно, зміниться до узгодження остаточної версії на зустрічі в Гаазі.

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НАТО Україна

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