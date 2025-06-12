Особам без громадянства нагадали, які необхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон

Для оформлення посвідчення для виїзду за кордон особі без громадянства необхідно надати низку документів.

Фото: dmsu.gov.ua

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Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які необхідні документи особі без громадянства в Україні, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон та який термін розгляду заяви.

Заява подається особисто або законним представником особи.

Для оформлення посвідчення для виїзду за кордон особі без громадянства необхідно надати такі документи:

- посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання, видана особі без громадянства;

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;

- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником;

- у разі оформлення посвідчення особі без громадянства, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - одну кольорову фотокартку розміром 10 x 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303 та МВС;

- у разі, коли до посвідчення вносяться дані про неповнолітніх дітей, додатково подаються:

- свідоцтво про народження дитини;

- посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання дитини;

- стосовно дитини віком від 5 до 16 років - дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідчення і скріплюється печаткою, а друга вноситься до заяви-анкети батька (матері).

Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії.

Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття від особи без громадянства чи її законного представника заяви-анкети та документів, передбачених законодавством.

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