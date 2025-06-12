Укрзалізниця додає вагони на популярному літньому напрямку

На рейси Київ — Львів подали додаткові вагони.

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АТ «Укрзалізниця» повідомило про додавання причіпних вагонів до низки поїздів на напрямку Київ — Львів — Київ для задоволення підвищеного попиту пасажирів у літній період 2025 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Через значний інтерес до цього маршруту Укрзалізниця вирішила розширити склади транзитних поїздів додатковими вагонами. Зміни стосуються таких рейсів:

Поїзд №79/80 «Січеслав» Дніпро — Львів:

Відправлення з Києва о 06:08, прибуття до Львова о 13:01.

У зворотному напрямку зі Львова о 14:50, прибуття до Києва о 21:49.

Поїзд №749/750 Київ — Чоп:

Відправлення з Києва о 13:19, прибуття до Львова о 19:43.

Зі Львова о 10:19, прибуття до Києва о 16:41.

До поїздів додано фірмові вагони 1-го класу, зокрема купейні та, за потреби на окремих датах, вагони категорії СВ. Усі вагони обладнані системами кондиціонування повітря. Важливо, що купейні вагони працюватимуть у сидячому режимі, без можливості використання спальних місць. При купівлі квитків у такі вагони пасажирам слід звернути увагу: непарні місця розташовані біля вікна, парні — ближче до дверей купе.

Квитки на ці рейси вже доступні для придбання через мобільний застосунок Укрзалізниці, офіційний сайт booking.uz.gov.ua та в касах.

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