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Украинцы массово пересаживаются на велосипеды – импорт вырос на 20%

07:36, 12 июня 2025
Импорт велосипедов в 2025 году бьет рекорды.
Украинцы массово пересаживаются на велосипеды – импорт вырос на 20%
Фото: Getty Images
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За первые пять месяцев 2025 года в Украину импортировано 223,4 тысячи велосипедов - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Популярность двухколесного транспорта стремительно растет с приходом теплой погоды: все больше украинцев выбирают велосипеды как для активного отдыха, так и для ежедневных поездок.

Общая стоимость ввезенных велосипедов достигла почти 12 миллионов долларов США. В госбюджет от их таможенного оформления поступило более 158 миллионов гривен.

Подавляющее большинство импортированных велосипедов - 98,7% - поступили из Китая.

В таможенной службе отмечают, что рост импорта свидетельствует не только о сезонной активности, но и о стабильном увеличении спроса на экологический и удобный транспорт среди украинцев.

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таможня

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