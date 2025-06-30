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Кабмин в изменениях в бюджет предлагает поднять должностные оклады прокурорам

14:58, 30 июня 2025
Прожиточный минимум для расчета оклада прокурора местной прокуратуры поднимут с 1600 грн до 2102 грн – зарегистрированы изменения в закон о бюджете на 2025 год.
Кабмин в изменениях в бюджет предлагает поднять должностные оклады прокурорам
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Кабмин 30 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13439 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает поднятие расчетной величины для должностных окладов прокуроров. При этом следует подчеркнуть, что увеличивать сумму расходов на прокуратуру не планируют – то есть, повышение должностных окладов должно произойти в рамках действующих бюджетных назначений.

Так, в изменениях к статье 7 закона о бюджете предлагается установить, что прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, составляет:

  • с 1 января 2025 года по 31 июля 2025 года – 1600 гривен;
  • с 1 августа 2025 года по 31 декабря 2025 года – 2102 гривны.

Напомним, что «обычный» прожиточный минимум составляет 3028 грн. Однако для прокуроров его «заморозили» с 2021 года на уровне 1600 грн.

В настоящее время в соответствии с законом о прокуратуре должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов. То есть, 40 тысяч грн (из расчета 1600 грн). В случае принятия изменений, предложенных правительством, оклад прокурора окружной прокуратуры должен составить 52 550 грн.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должностной оклад прокурора составлял в 2024 году 109 008 грн (по данным Минфина, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование, составляет 36 прожиточных минимумов, которые рассчитываются, исходя из «обычной» суммы ПМ в 3028 грн. А в соответствии с законом о прокуратуре, оклады в САП привязаны к окладу руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ).

Таким образом, для расчета окладов в антикоррупционных органах (НАПК, НАБУ, САП) применяются другие правила, и для них прожиточный минимум не «замораживался».

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился к депутатам с тем, чтобы они выполнили свое обещание и выровняли зарплаты прокурорам.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что 30 июня КДКП объявила набор на 230 должностей прокуроров в местных прокуратурах.

Автор: Наталя Мамченко

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