Сезон лохини в Україні стартував із рекорду: що відбувається з цінами на ягоди

Аналітики прогнозують зниження цін у липні через зростання пропозиції.

Джерело фото: Redagricola

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В Україні відкрили офіційний сезон збору лохини у 2025 році, який припав на кінець червня — на тиждень пізніше, ніж торік. Причина — прохолодний початок літа. Цей фактор, ймовірно, став одним із чинників суттєвого зростання оптових цін на ягоду на старті сезону, повідомляє EastFruit.

Як вказують аналітики, наприкінці червня на основних оптових ринках країни ціни на лохину були рекордно високими.

Ціни на кінець червня 2025 року:

Львів, ринок «Шувар», 27 червня: 380–450 грн/кг.

Київ, ринок «Столичний», 28 червня: 450–500 грн/кг, 30 червня: 400–480 грн/кг.

Одеська область, ринок «Початок», 26 червня: до 480 грн/кг.

Як зазначають аналітики, подальше нарощування пропозиції лохини сприятиме зниженню цін протягом першого тижня липня.

Порівняння з попередніми роками:

У 2024 році сезон почався 20 червня.

«Тоді пропозиція була дуже обмеженою, а попит — високим. Лохина надходила на ринок за ціною 200–350 грн/кг», - кажуть фахівці.

Середня стартова ціна на лохину 2024 року за дрібнооптові партії була на 18 % вищою, ніж у 2023 році але вдвічі нижчою в гривні за ціни 2025 року. Тоді вища ціна пояснювалася скороченням валового збору лохини через несприятливі погодні умови в період її дозрівання, пишуть в EastFruit.

Водночас учасники ринку не виключають, що ціни на лохину в поточному сезоні можуть знижуватись більш стрімко, ніж в попередні, бо попит з боку споживачів може сповільнитися. Адже настільки висока ціна як зараз не сприяє споживанню лохини.

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