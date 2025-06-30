Практика судів
  1. В Україні

Сезон лохини в Україні стартував із рекорду: що відбувається з цінами на ягоди

21:08, 30 червня 2025
Аналітики прогнозують зниження цін у липні через зростання пропозиції.
Сезон лохини в Україні стартував із рекорду: що відбувається з цінами на ягоди
Джерело фото: Redagricola
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні відкрили офіційний сезон збору лохини у 2025 році, який припав на кінець червня — на тиждень пізніше, ніж торік. Причина — прохолодний початок літа. Цей фактор, ймовірно, став одним із чинників суттєвого зростання оптових цін на ягоду на старті сезону, повідомляє EastFruit.

Як вказують аналітики, наприкінці червня на основних оптових ринках країни ціни на лохину були рекордно високими.

Ціни на кінець червня 2025 року:

  • Львів, ринок «Шувар», 27 червня: 380–450 грн/кг.
  • Київ, ринок «Столичний», 28 червня: 450–500 грн/кг, 30 червня: 400–480 грн/кг.
  • Одеська область, ринок «Початок», 26 червня: до 480 грн/кг.

Як зазначають аналітики, подальше нарощування пропозиції лохини сприятиме зниженню цін протягом першого тижня липня. 

Порівняння з попередніми роками:

У 2024 році сезон почався 20 червня.

«Тоді пропозиція була дуже обмеженою, а попит — високим. Лохина надходила на ринок за ціною 200–350 грн/кг», - кажуть фахівці.

Середня стартова ціна на лохину 2024 року за дрібнооптові партії була на 18 % вищою, ніж у 2023 році але вдвічі нижчою в гривні за ціни 2025 року. Тоді вища ціна пояснювалася скороченням валового збору лохини через несприятливі погодні умови в період її дозрівання, пишуть в EastFruit.

Водночас учасники ринку не виключають, що ціни на лохину в поточному сезоні можуть знижуватись більш стрімко, ніж в попередні, бо попит з боку споживачів може сповільнитися. Адже настільки висока ціна як зараз не сприяє споживанню лохини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду