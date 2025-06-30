148 млрд за счет налогов и 185 млрд – ОВГЗ — Роксолана Пидласа рассказала, откуда возьмут средства на увеличение оборонных расходов

Основными источниками для покрытия увеличения оборонных расходов на 412 млрд грн станет увеличение привлечения средств от ОВГЗ и перевыполнение собственных доходов бюджета.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство 30 июня зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 13439 о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов. В целом расходы увеличиваются на 449,8 млрд грн.

Председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа объяснила основные моменты финального предложения правительства. Она сообщила, что Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет в ближайшие две недели.

Итак, из 449,8 млрд грн, на которые в целом увеличиваются расходы, средства будут распределены следующим образом:

+412,4 млрд грн – оборона (из них +215,9 млрд грн – на закупку оружия и техники);

– оборона (из них +215,9 млрд грн – на закупку оружия и техники); +18,1 млрд грн – увеличение резервного фонда;

– увеличение резервного фонда; +4,6 млрд грн – финансирование питания учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;

– финансирование питания учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях; +3,4 млрд грн – новая программа Минцифры для закупки техники и оборудования, тестирующих перспективные defense tech-решения;

– новая программа Минцифры для закупки техники и оборудования, тестирующих перспективные defense tech-решения; +3,1 млрд грн – закупка лекарственных средств для лечения за счет государства онкологических заболеваний, вирусных гепатитов, редких орфанных заболеваний, гемофилии и т.д.;

– закупка лекарственных средств для лечения за счет государства онкологических заболеваний, вирусных гепатитов, редких орфанных заболеваний, гемофилии и т.д.; +2,77 млрд грн – для увеличения уставного капитала Фонда развития инноваций (также Минцифры);

– для увеличения уставного капитала Фонда развития инноваций (также Минцифры); +1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей;

– субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей; +1,16 млрд грн – поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке));

– поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке)); +0,65 млрд грн – Минюсту на оплату труда в пенитенциарной системе.

По словам Роксоланы Пидласы, сбалансировали запланированные расходы преимущественно за счет ОВГЗ и перевыполнения доходов:

184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств от ОВГЗ;

– увеличение привлечения средств от ОВГЗ; 147,5 млрд грн – перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь, речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось);

– перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь, речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось); 65,1 млрд грн – уменьшение расходов на погашение ОВГЗ;

– уменьшение расходов на погашение ОВГЗ; 46,7 млрд грн – уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными средствами) – за счет курса валют и реструктуризаций;

– уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными средствами) – за счет курса валют и реструктуризаций; 3 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение гарантированных государством долгов;

– уменьшение расходов на обеспечение гарантированных государством долгов; 2,6 млрд грн – сокращение других расходов (существенно здесь – сокращение на 900 млн грн по программе «помощник ветерана» из-за изменения подходов к поддержке ветеранов).

Также с 1 августа 2025 года предлагается передавать на закупку военной техники Минобороны средства от лицензий игорного бизнеса и лотерей (ранее они шли на программы МОН, Минздрава и Минмолодежьспорта), и треть средств «военного НДФЛ», которые ранее шли Госспецсвязи. «Эти деньги уже учтены в +412,4 млрд грн, просто зафиксировали в тексте», – отметила она.

Кроме того, предлагается разрешить местным бюджетам использовать остатки средств от дополнительной дотации из государственного бюджета на закупку школьных автобусов и обустройство укрытий в школах.

Автор: Наталя Мамченко

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