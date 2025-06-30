В Киеве будут судить женщину, которая за $4 тысяч обещала помочь снять с розыска военнообязанного, разыскиваемого как уклонист

Обвиняемая уверяла, что за деньги повлияет на должностных лиц и организует медосмотр в другой области.

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В Киеве будут судить женщину, которая за 4 тысячи долларов обещала помочь снять с розыска военнообязанного, находящегося в розыске как уклонист. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Мужчине, который числился в розыске за непрохождение ВЛК, знакомые посоветовали обратиться к обвиняемой. Она заявила, что за 4 тысячи долларов сможет «решить вопрос» — помочь исключить его из базы розыска. Однако, по её словам, всё должно было происходить не в Киеве, а в другой области, где мужчина якобы должен пройти медосмотр.

Также женщина утверждала, что может поспособствовать дальнейшему бронированию мужчины от мобилизации, но это потребует отдельной договорённости и более крупной суммы. Во время получения денег её задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия обвиняемой квалифицированы как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещённое с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд избрал для женщины меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на всё движимое и недвижимое имущество обвиняемой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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