У ДТЕК пояснили, чи безпечний для побутової техніки перехід на 230 вольтів з липня

У ДТЕК заспокоїли: перехід на 230 В з липня не зашкодить побутовій техніці — головне, щоб напруга була стабільною.

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Зміна стандарту напруги з 220 В на 230 В з 1 липня цього року в Україні не вплине негативно на роботу побутових приладів. Про це повідомили у ДТЕК.

Там зазначили, що сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 В – норма, а найважливіше – це не сама цифра, а стабільність напруги в мережі

«Чи варто хвилюватися за побутову техніку? Зовсім ні. Сучасні прилади в основному виробляються за стандартами ЄС, де 230 В – норма вже багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги у мережі», – пояснили там.

Як писала «Судово-юридична газета», з 1 липня цього року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В. А одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зокрема, очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

«Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності», - вказали у регулятора

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