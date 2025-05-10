Практика судов
  1. В Украине

В ДТЭК объяснили, безопасен ли для бытовой техники переход на 230 вольт с июля

17:24, 10 мая 2025
В ДТЭК успокоили: переход на 230 В с июля не навредит бытовой технике — главное, чтобы напряжение было стабильным.
В ДТЭК объяснили, безопасен ли для бытовой техники переход на 230 вольт с июля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Изменение стандарта напряжения с 220 В на 230 В с 1 июля этого года в Украине не повлияет негативно на работу бытовых приборов. Об этом сообщили в ДТЭК.

Там отметили, что современные приборы производятся по стандартам ЕС, где 230 В – норма, а самое важное – это не сама цифра, а стабильность напряжения в сети.

«Стоит ли волноваться за бытовую технику? Совсем нет. Современные приборы в основном производятся по стандартам ЕС, где 230 В – норма уже много лет. Самое важное — не сама цифра, а стабильность напряжения в сети», – пояснили там.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля этого года в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 В. А одно из ключевых нововведений — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В частности, ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение снизит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также уменьшит необходимость в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

«Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности», – указал регулятор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С закона предлагается исключить постановку на учет наркозависимых — Комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Народные депутаты предлагают отменить необходимость реагирования компетентных органов, в частности Национальной полиции, на информацию о лицах, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества либо находятся в состоянии наркотического опьянения.

В случае необходимости эвакуации управление автомобилем без соответствующего права не будет считаться противоправным – Верховный Суд

Верховный Суд смягчил наказание водителю, который из-за преступной самоуверенности нарушил ПДД и причинил потерпевшей тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Совершая пересечение государственной границы, лицо дает согласие на возможность проведения личного досмотра – Верховный Суд

Адвокат указывал, что протокол личного досмотра нельзя использовать, поскольку он составлен без письменного решения руководителя таможенного органа, протокол задержания и обыска обвиняемого не оформлялся, предметы изъяты в помещении таможни при отсутствии предварительного согласия должностных лиц и без постановления следственного судьи.

Иск владельца об истребовании имущества, проданного на публичных торгах в порядке исполнения судебного решения, подлежит удовлетворению только в случае признания торгов недействительными – Верховный Суд

Истец указывала, что спорное имущество выбыло из ее владения в связи с незаконными действиями государственного исполнителя и нарушением процедуры реализации через электронные торги, однако Верховный Суд указал, что требования о признании недействительным договора купли-продажи и признании права собственности являются неэффективным способом защиты прав владельца.

Правительство внесло изменения в порядок продления отсрочки от призыва и направления на ВЛК

Кабмин урегулировал вопросы «автоматичности» продления отсрочки, условия направления на ВЛК и изменил перечень документов для многодетных и лиц, осуществляющих уход.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео