В ДТЭК объяснили, безопасен ли для бытовой техники переход на 230 вольт с июля

В ДТЭК успокоили: переход на 230 В с июля не навредит бытовой технике — главное, чтобы напряжение было стабильным.

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Изменение стандарта напряжения с 220 В на 230 В с 1 июля этого года в Украине не повлияет негативно на работу бытовых приборов. Об этом сообщили в ДТЭК.

Там отметили, что современные приборы производятся по стандартам ЕС, где 230 В – норма, а самое важное – это не сама цифра, а стабильность напряжения в сети.

«Стоит ли волноваться за бытовую технику? Совсем нет. Современные приборы в основном производятся по стандартам ЕС, где 230 В – норма уже много лет. Самое важное — не сама цифра, а стабильность напряжения в сети», – пояснили там.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля этого года в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 В. А одно из ключевых нововведений — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В частности, ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение снизит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также уменьшит необходимость в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

«Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности», – указал регулятор.

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