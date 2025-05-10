МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры присутствовали на параде в Москве

Украина выразила демарш странам, чьи лидеры посетили парад в Москве.

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В Министерстве иностранных дел выразили демарш ряду аккредитованных в Украине руководителям дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Об этом сообщили в МИД.

В частности, первый заместитель министра Сергей Кислица подчеркнул, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов по гражданской инфраструктуре, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных стран как недружественный шаг.

«Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлём мероприятиях не имеет ничего общего с почтением памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины», — указали там.

Напомним, что Украина высылает из Киева двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке из страны двух сотрудников украинского посольства, которых он обвинил в якобы шпионской деятельности.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал встречу с венгерской стороной по вступлению в ЕС. По его словам, «настроены на конструктивный диалог».

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