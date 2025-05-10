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Трамп назначил на топ-должность в прокуратуре телеведущую из Fox News

09:39, 10 мая 2025
Судья Жанин Пирро будет назначена временным прокурором США по округу Колумбия.
Трамп назначил на топ-должность в прокуратуре телеведущую из Fox News
Источник фото: John Lamparski/Getty Images
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Президент США Дональд Трамп объявил о назначении телеведущей Fox News Жанин Пирро временным главой федеральной прокуратуры в Вашингтоне.

«Я рад объявить, что судья Жанин Пирро будет назначена временным прокурором США по округу Колумбия... Жанин невероятно квалифицирована для этой должности и считается одним из лучших окружных прокуроров в истории штата Нью-Йорк. Она сама по себе непревзойденна. Поздравляю, Жанин!», — написал он в соцсети Truth Social.

Отмечается, что Пирро была одной из ведущих телеведущих на телеканале Fox News. Она работала в популярной программе «The Five», а до этого вела собственную программу «Справедливость с судьей Жанин».

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