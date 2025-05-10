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Экс-глава ГФС Роман Насиров вышел из-под стражи, за него внесли залог

09:21, 10 мая 2025
За экс-главу Государственной фискальной службы внесли залог.
Экс-глава ГФС Роман Насиров вышел из-под стражи, за него внесли залог
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За экс-главу Государственной фискальной службы внесли залог. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис. Речь идет о Романе Насирове. Об этом пишет Общественное.

Ранее мы писали, что 6 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитников Романа Насирова на постановление Антикорсуда, которым ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн. 

Защита настаивала на его освобождении из-под стражи, указывая, что утверждения суда первой инстанции о риске его уклонения от правосудия основаны исключительно на предположениях. Защитники подчеркнули, что желание мобилизоваться во время войны не может трактоваться как попытка избежать правосудия, тем более что ни один свидетель прямо не подтвердил, что Насиров имел такой умысел.

На вопрос судьи о том, почему Насиров мобилизовался только сейчас, защита пояснила, что в конце марта 2025 года полиция остановила его и сообщила, что он находится в розыске ТЦК.

Кроме того, по словам защиты, он одновременно числился на учете в Черниговском, Ивано-Франковском и Печерском ТЦК, из-за чего в базах возникла путаница.

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ГФС

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