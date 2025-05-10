Екскерівник ДФС Роман Насіров вийшов з-під варти, за нього внесли заставу

За екскерівника Державної фіскальної служби внесли заставу.

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За екскерівника Державної фіскальної служби внесли заставу. Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. Йдеться про Романа Насірова. Про це пише Суспільне.

Раніше ми писали, що 6 травня Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисників Романа Насірова на ухвалу Антикорсуду, якою йому було змінено запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 40 млн грн.

Захист наполягав на його звільненні з-під варти, зазначаючи, що твердження суду першої інстанції про ризик його переховування від правосуддя ґрунтуються виключно на припущеннях. Захисники наголосили, що бажання мобілізуватись у час війни не може трактуватися як спроба уникнути правосуддя, тим паче жоден свідок прямо не підтвердив, що Насіров мав такий намір.

На запитання судді про те, чому Насіров мобілізувався лише зараз, захист пояснив, що наприкінці березня 2025 року поліція зупинила його і повідомила, що він перебуває в розшуку ТЦК.

Крім того, за словами захисту, він одночасно стояв на обліку в Чернігівському, Івано-Франківському та Печерському ТЦК, через що в базах виникла плутанина.

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